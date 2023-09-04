Глава МОК признал санкции против российских спортсменов незаконными

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

Отстранение олимпийцев, по его словам, нарушает права человека.

Глава МОК признал санкции против российских спортсменов незаконными

Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore, via www.imago-ima

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Мировой спорт нереально изолировать от российских и белорусских спортсменов, несмотря на желание правительства Украины. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в беседе с телеканалом CNBC TV18.

«Украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с учетом наших ценностей», — сообщил он в интервью.

По его словам, отстранение спортсменов нарушает, во-первых, Олимпийскую хартию, а, во-вторых, права человека. Именно поэтому МОК все еще не принял решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Фонд кино поддержит производство фильма о легенде футбола Федоре Черенкове.

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