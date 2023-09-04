Фонд кино поддержит производство фильма о легенде футбола Федоре Черенкове

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Полина Долгова
Полина Долгова 6 0

Большую часть карьеры он провел в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам.

Фонд кино поддержит производство фильма о легенде футбола Федоре Черенкове

Фото: © РИА Новости / Юрий Простяков

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Фонд кино закончил отбор 16 национальных фильмов компаний, которые не являются лидерами отечественного производства, но получат финансовую поддержку, сообщается на сайте организации.

В список из 16 кинокартин, которые получат государственную субсидию, вошли «Адам и Ева 2.0», «Ангелы Ладоги», «Блиндаж», «Вредная привычка», «Злой город», «Императрицы», «Колотун», «Красный шелк», «Крузенштерн. Регата тысячелетия», «Литвяк», «Миссия «Ганг», «Ополченец», «Русские морозы», «Федя. Народный футболист», «Хоккейные папы» и «1993».

К слову, один из фильмов расскажет об известном футболисте «Спартака» Федоре Черенкове, который скончался в 2014 году из-за опухоли мозга. Спортсмену было всего 55 лет. Мужчина трижды выигрывал чемпионат Советского Союза, по разу чемпионат и Кубок России, дважды признавался лучшим футболистом СССР, а в 1989 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В составе национальной команды завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве. Большую часть карьеры он провел в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему звезды Голливуда отказались ехать на Венецианский кинофестиваль.

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