Чиновники в России начнут ездить на отечественных авто

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Полина Долгова
Полина Долгова 19 0

Путин поручил принять меры по использованию чиновниками российских авто

Чиновники в России начнут ездить на отечественных авто

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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О том, как пройдет мероприятие Путин будет ожидать доклад до 1 февраля.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству совместно с властями регионов, чтобы чиновники использовали для передвижения отечественные автомобили. Доклад том, как пройдет мероприятие о пересадке госслужащих российский лидер будет ожидать до 1 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин поручил предпринять меры, «направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей».

Прежде вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить платные парковки для новых российских машин. По его мнению, такое нововведение поможет увеличить продажи российских автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в производство выходит новая модель автомобиля — «Москвич 6». Это седан с просторным салоном и большим багажником. Модель будет доступна в трех комплектациях и пяти цветах.

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Чиновники в России начнут ездить на отечественных авто

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