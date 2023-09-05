Нужны технологии: зачем Ким Чен Ын намерен приехать в Россию в сентябре

Встреча с Владимиром Путиным ожидается во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников.

По данным СМИ, Ким Чен Ын намерен провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность поставок различного вооружения. Встреча пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября, куда лидер КНДР прибудет на личном бронепоезде. Кроме того, он может отправиться в Москву. Однако NYT не подтверждает эту информацию.

Как сообщают журналисты, Владимир Путин хочет обсудить возможность отправки в РФ артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. Взамен Ким Чен Ын намерен получить передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.

В США заявили о готовности к переговорам с КНДР о денуклеаризации

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Северная Корея продолжают развивать двусторонние отношения. КНДР назвали важным соседом «в своем регионе».