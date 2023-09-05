Нужны технологии: зачем Ким Чен Ын намерен приехать в Россию в сентябре

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

NYT: в сентябре Ким Чен Ын планирует посетить Россию для встречи с Путиным

Нужны технологии: зачем Ким Чен Ын намерен приехать в Россию в сентябре

Фото: KCNA / ТАСС

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Встреча с Владимиром Путиным ожидается во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников.

По данным СМИ, Ким Чен Ын намерен провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность поставок различного вооружения. Встреча пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября, куда лидер КНДР прибудет на личном бронепоезде. Кроме того, он может отправиться в Москву. Однако NYT не подтверждает эту информацию.

Как сообщают журналисты, Владимир Путин хочет обсудить возможность отправки в РФ артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. Взамен Ким Чен Ын намерен получить передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Северная Корея продолжают развивать двусторонние отношения. КНДР назвали важным соседом «в своем регионе».

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