В США заявили о готовности к переговорам с КНДР о денуклеаризации

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Алексей Панков
Алексей Панков 33 0

По сообщению Белого дома, Ким Чен Ын отказался от диалога.

В США заявили о готовности к переговорам с КНДР о денуклеаризации

Фото: www.globallookpress.com / Winfried Rothermel via www.imago

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Президент США Джо Байден готов обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил координатор по стратегическим отношениям и связям с общественностью в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью японскому изданию Kyodo.

«Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — сказал Кирби.

По его словам, Северная Корея отказалась сесть за стол переговоров. Чем Ким Чен Ын аргументировал свой отказ, не уточняется.

Прежде министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. Он отметил, что вопрос уже стоит не в том, может ли она случится. А в том, кто и когда ее начнет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США разрешили Дании и Нидерландам передать F-16 Украине. Самолеты передадут после окончания обучения украинских пилотов. Однако точные сроки не называются.

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