Сальдо: ВСУ ударили по сослуживцам из-за попытки побега с позиций

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Украинские боевики хотели убежать из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.

Сальдо: ВСУ ударили по сослуживцам из-за попытки побега с позиций

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Тема:
Спецоперация

Украинские артиллеристы нанесли удар по позициям своих товарищей на херсонском направлении. Такой новостью поделился Врио Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались покинуть занимаемые позиции из-за нехватки боеприпасов и продовольствия. Украинский дрон, заметивший отход группы, вызвал на них огонь артиллерии. В результате обстрела был тяжело ранен командир, который приказал подчиненным бросить его и спасаться самим. Двое уцелевших вышли на позиции российских войск, где и сдались в плен.

«Офицеров в районе боевых действий они почти не видели: на Украине тем разрешено командовать „на удаленке“. Таким способом киевский режим создает для офицеров мотивацию гнать солдат на убой, считая их за пушечное мясо», — подчеркнул Сальдо.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери украинской армии в технике. Он отметил, что боевики лишились нескольких танков.

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