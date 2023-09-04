Владимир Путин о контрнаступлении Украины: «Это не пробуксовка, это провал»
Президент РФ Путин назвал украинское контрнаступление провалом
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Российский лидер коротко и жестко высказался об украинском контрнаступлении.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом оценил характер украинского контрнаступления. В своей речи он заявил, что его темпы сложно назвать «пробуксовкой».
«Это не пробуксовка, это провал», — заявил Путин.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
О начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях было объявлено 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленную западными странами. В Минобороны РФ отрицают какие-либо успехи ВСУ на фронте и сообщают об огромных потерях со стороны противника.
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