В Москве представили международный проект «Танцевальная увертюра»

В Москве при поддержке Министерства иностранных дел России (МИД РФ) представили международный проект «Танцевальная увертюра мира» Русского национального балета «Кострома». Презентация состоялась в МГАТ «Русская Песня».

Участие в мероприятии приняли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, президент Русского национального балета «Кострома» Елена Царенко и сенатор Константин Косачев.

Как подчеркнула Мария Захарова, балет «Кострома» завоевал любовь зрителей не только в России, но и за рубежом, потому что в основе их творчества народная культура.

Проект «Танцевальная увертюра мира» направлен на развитие и укрепление культурно-гуманитарного взаимодействия между странами-членами БРИКС, а также всеми заинтересованными государствами. Его основная задача — наглядно продемонстрировать красоту и многообразие самобытных культур народов этих стран, которые объединены единым фундаментом общих для всех духовно-нравственных ценностей.