Турецкая газета dikGAZЕТЕ: Киев и ЕС проиграли в конфликте на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan
Государствам предстоит пересмотреть свои взгляды, считают в Европе.
Украина и Европа потерпели поражение в украинском конфликте. Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Унвер Сель. Жителям этих стран предстоит затянуть пояса: грядут худшие времена.
В публикации отмечается, что ввязавшаяся в конфликт Украина явно не рассчитала сил, а по итогу оказалась «разделена на несколько частей», в то время как Европа оказалась на пороге кризиса и находится не в состоянии помочь другим.
Сель подчеркнул: англосаксы добились своей цели — предотвратить укрепление сотрудничества промышленников из Европы и российских «сырьевиков». Сильнее всего от внезапно обвала пострадала Германия: разрыв потенциальных договоренностей неизбежно привел к спаду экономики.
«С геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия. <…> Турция, как и весь мир, это тоже видит», — заявил он.
Проблемы в последнее накрывают и Запад. Резкий рост цен на топливо спровоцировал нешуточную инфляцию.
На фоне подорожания газа, промышленность ЕС лишилась конкурентных преимуществ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Германия серьезно «подсела» на удобрения из России.
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