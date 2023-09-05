В Турции назвали проигравших в конфликте на Украине

Государствам предстоит пересмотреть свои взгляды, считают в Европе.

Украина и Европа потерпели поражение в украинском конфликте. Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Унвер Сель. Жителям этих стран предстоит затянуть пояса: грядут худшие времена.

В публикации отмечается, что ввязавшаяся в конфликт Украина явно не рассчитала сил, а по итогу оказалась «разделена на несколько частей», в то время как Европа оказалась на пороге кризиса и находится не в состоянии помочь другим.

Сель подчеркнул: англосаксы добились своей цели — предотвратить укрепление сотрудничества промышленников из Европы и российских «сырьевиков». Сильнее всего от внезапно обвала пострадала Германия: разрыв потенциальных договоренностей неизбежно привел к спаду экономики.

«С геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия. <…> Турция, как и весь мир, это тоже видит», — заявил он.

Проблемы в последнее накрывают и Запад. Резкий рост цен на топливо спровоцировал нешуточную инфляцию.

На фоне подорожания газа, промышленность ЕС лишилась конкурентных преимуществ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия серьезно «подсела» на удобрения из России.