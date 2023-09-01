Новая зависимость: Германия «подсела» на удобрения из России

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Германия нарастила импорт удобрений из России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Все дело в ограничениях против российского газа.

Антироссийские санкции вновь обернулись против Германии. После отказа от российского газа затраты на производство сельскохозяйственных удобрений резко выросли.

В связи с этим Германия теперь предпочитает российскую подкормку, а не отечественную. По данным немецких изданий, импорт из России за последний сезон увеличился более чем на 300% и составил около 167 тысяч тонн — повышение спроса отмечают и в других странах ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал, что вопрос энергетической безопасности в условиях общеевропейского отказа от поставок российского газа стал важнейшим во время первого за полтора года визита канцлера Германии Олафа Шольца в Австрию. Переговоры состоялись в Зальцбурге.

Выступая перед журналистами, главы правительств отметили трудности, которые испытывают Вена и Берлин при поиске альтернатив дешевым энергоносителям из России.

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