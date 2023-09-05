Символ рабства? Почему в Индии захотели сменить название страны

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

ЕТ: Индия может сменить название на Бхарат

Символ рабства? Почему в Индии захотели сменить название страны

Фото: www.globallookpress.com / Shivam Khanna

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Что не так с нынешним наименованием государства?

Правительство Индии планирует изменить название страны. Как пишет издание The Economic Times, соответствующую резолюцию могут внести на внеочередной сессии парламента, которая начнется 18 сентября.

«Теперь статья № 1 Конституции может гласить: „Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств“», — написал глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш в соцсети Х (бывшая Twitter).

Так, страна может вернуться к прошлому названию, под которым ее знали много тысяч лет. Как пишет автор материала, Рамеш убежден, что Бхарат переименовали в Индию британцы, которые хотели превратить ее в колонию, избавившись тем самым от многовековой истории.

«Колониальное название „Индия“ является символом рабства и должно быть вычеркнуто из Конституции», — заявил депутат.

Отмечается, что официальные приглашения от президента Индии на ужин после саммита G20 уже отправлены под именем «президента Бхарата». Мероприятие, к слову, пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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