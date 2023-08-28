Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 56 0

Путин обсудил с Моди саммит БРИКС и планы дальнейшего сотрудничества

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Главы государств обсудили результаты БРИКС и дальнейшее сотрудничество наших стран.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля.

Президент еще раз поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну и подчеркнул готовность развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере и дальше.

Также Владимир Путин обсудил с индийским коллегой итоги прошедшего саммита БРИКС и значимость его результатов, в том числе, достигнутых в его ходе договоренностей. Прежде всего, речь шла о расширении объединения, благодаря которому растет его влияние на международной арене. Путин и Моди договорились тесно взаимодействовать в рамках стартующего с 1 января будущего года председательства России в БРИКС и обменялись мнениями касательно будущего саммита «Группы двадцати», который пройдет в Нью-Дели.

Кроме того, в ходе разговора были подняты вопросы развития отношений между нашими государствами, которые, как отмечается, проходят в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Лидеры стран договорились и дальше идти в направлении реализации масштабных проектов, например, в сфере энергетики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле заявили о планах Путина на поездки за рубеж.

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