«Не можем согласиться»: Песков ответил на заявления Пашиняна

Россия остается неотъемлемой составной частью региона.

В Кремле выразили несогласие с высказываниями армянского премьер-министра Никола Пашиняна о возможности отдаления Росси от Южного Кавказа. Позицию Москвы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он заверил, что российская сторона с глубоким уважением относится к Пашиняну и ценит взаимоотношения, которые им с Владимиром Путиным удалось установить. Однако с озвученными недавно тезисами премьера Армении Москва не согласна.

«Мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может», — прокомментировал Песков.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что на территориях России проживает больше армян, чем в самой Армении. По его словам, они вносят значительный вклад в развитие страны.

Более того, добавил Песков, Россия прикладывает много усилий для стабилизации ситуации в регионе, в том числе в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул важность достигнутых между тремя сторонами договоренностей.

Между Арменией и Азербайджаном более 30 лет наблюдаются очень напряженные отношения из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. На границе регулярно происходят столкновения. Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армении предложили присоединиться к НАТО.