«Это спекуляция»: в НАТО предложили Армении присоединиться к альянсу

Политолог Коньков назвал спекуляцией призыв НАТО к Армении вступить в альянс
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Согласуется ли это с национальными интересами армянского государства?
Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к военному блоку. Политолог Александр Коньков оценил перспективы страны на членство в НАТО в беседе с «Известиями».
«Думаю, что это лучше воспринимать в качестве спекуляции, которую пытаются реализовать североатлантические силы», — прокомментировал он.
По словам эксперта, в альянсе играют на чувствах армянского общества, которые вызваны ситуацией в Нагорном Карабахе. Запад хочет использовать в собственных интересах противоречия, которые возникли на фоне реализации Азербайджаном урегулирования конфликта.
Коньков считает, что в НАТО не оставят попыток перетянуть на свою сторону мнение армянского общества. При это для самого населения решение будет крайне сложным — тут важно следить за адекватностью проводимой властями страны политики, отметил он.
«Я думаю, что при всех раскладах, никакой перспективы членства там нет», — резюмировал политолог.
Коньков добавил, что после призыва к Еревану никаких существенных обсуждений в Североатлантическом альянсе проведено не будет. Более того, присоединение к НАТО не отвечает национальным интересам Армении или возможностями урегулирования карабахского конфликта.
Между Арменией и Азербайджаном более 30 лет наблюдаются очень напряженные отношения из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. На границе регулярно происходят столкновения. Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле европейских наблюдателей.
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