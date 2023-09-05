«Выявить и уничтожить»: как беспилотники помогают бойцам армии России в зоне СВО
Минобороны показало работу разведывательного БПЛА на купянском направлении
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
Они не раз спасали жизни нашим военным, вовремя предупреждая о засадах.
На купянском направлении Минобороны показало, как работает расчет разведывательного беспилотника. На мониторе — в режиме реального времени выгрузка вражеских боеприпасов.
На гражданском микроавтобусе украинские боевики привезли несколько ящиков с оружием и прячут их в бане. И эта тактика — уже клише.
ВСУ постоянно устраивают склады или пункты временной дислокации в жилых домах, школах, больницах. С воздуха это хорошо заметно.
Наши военные принимают решение продолжить наблюдение — ведь количество ящиков может увеличиться. И тогда в дело вступит артиллерия.
«Перед нами стоит основная цель — выявить, обнаружить, доложить и уничтожить. Уничтожаем во взаимодействии с арт-расчетами. Обнаружили, сняли координаты, и уже работаем непосредственно с артиллерией», — объяснил боец разведывательного подразделения с позывным «Китай».
После приземления «птички» расчет в срочном порядке сворачивает оборудование и покидает позиции в целях безопасности. Беспилотники применяют с начала спецоперации.
Они незаменимы при разведке и корректировке огня, замечают подход резервных частей противника. Они не раз спасали жизни нашим военным, вовремя предупреждая о засадах.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ перешли в наступление в районе Новодонецкого.
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