«Выявить и уничтожить»: как беспилотники помогают бойцам армии России в зоне СВО

Эфирная новость 44 0

Минобороны показало работу разведывательного БПЛА на купянском направлении

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Они не раз спасали жизни нашим военным, вовремя предупреждая о засадах.

На купянском направлении Минобороны показало, как работает расчет разведывательного беспилотника. На мониторе — в режиме реального времени выгрузка вражеских боеприпасов.

На гражданском микроавтобусе украинские боевики привезли несколько ящиков с оружием и прячут их в бане. И эта тактика — уже клише.

ВСУ постоянно устраивают склады или пункты временной дислокации в жилых домах, школах, больницах. С воздуха это хорошо заметно.

Наши военные принимают решение продолжить наблюдение — ведь количество ящиков может увеличиться. И тогда в дело вступит артиллерия.

«Перед нами стоит основная цель — выявить, обнаружить, доложить и уничтожить. Уничтожаем во взаимодействии с арт-расчетами. Обнаружили, сняли координаты, и уже работаем непосредственно с артиллерией», — объяснил боец разведывательного подразделения с позывным «Китай».

После приземления «птички» расчет в срочном порядке сворачивает оборудование и покидает позиции в целях безопасности. Беспилотники применяют с начала спецоперации.

Они незаменимы при разведке и корректировке огня, замечают подход резервных частей противника. Они не раз спасали жизни нашим военным, вовремя предупреждая о засадах.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ перешли в наступление в районе Новодонецкого.

Тема:
Спецоперация
5 сент
Участники СВО смогут бесплатно обучаться в подготовительных отделениях вузов
5 сент
В Донецке сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание детского сада
5 сент
«Угроза атаки»: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено
5 сент
«Ситуация ухудшается»: на Украине заговорили о мятеже против Зеленского
5 сент
Лучшие инструктора: как бойцов армии России готовят к отправке в зону СВО
5 сент
«Запад добился»: как помощь США в адрес Украины сделала Россию могущественной
5 сент
ВСУ нанесли удар по Донецку натовскими снарядами
5 сент
«Не украинский народ»: Путин раскрыл истинного противника России
5 сент
Путин отметил важность предоставления равных прав всем участникам СВО
5 сент
ВСУ дважды обстреляли Белгородскую область: есть разрушения и погибший
+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
Вне закона: в Петербурге задержали организатора прогулок по крышам
23:18
США в среду проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты
23:02
Байден на G20 поднимет тему конфликта на Украине и призовет к справедливому миру
22:46
«Выявить и уничтожить»: как беспилотники помогают бойцам армии России в зоне СВО
22:30
Участники СВО смогут бесплатно обучаться в подготовительных отделениях вузов
22:14
Посольство РФ в Эстонии пообещало «оказать содействие» задержанному Панину*

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
«Не банальность, как у Мадонны»: чем был уникален голос Фредди Меркьюри
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России