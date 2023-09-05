В ДНР сообщили, что ВСУ перешли в наступление в районе Новодонецкого

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 118 0

Замглавы Росгвардии ДНР Ходаковский: ВСУ перешли в наступление у Новодонецкого

В ДНР сообщили, что ВСУ перешли в наступление в районе Новодонецкого

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

В районе города идут ожесточенные бои.

Боевики ВСУ пошли на прорыв российских позиций в ДНР. Об этом сообщил заместитель главы Росгвардии республики Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, противник на данном участке фронта несколько дней обстреливал российские позиции. При этом тяжелых потерь в рядах ВС РФ удалось избежать. Однако артиллерийский огонь ВСУ разрушил минные заграждения. Под непрекращающимися обстрелами их восстановление было невозможно.

«В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь», — написал Ходаковский.

Он уточнил, что ВСУ высадили десант и отработали по укреплениям ВС РФ. Враг вскоре отступил, опасаясь ответной реакции российских артиллеристов. Противник использовал такую тактику сразу в двух районах — на подступах к Новодонецкому и на Новомайорское.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли свыше 66 тысяч боевиков с начала контрнаступления.

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