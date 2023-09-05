В МВД раскрыли, поменялась ли ответственность за неисправность автомобилей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Генерал МВД Черников: в перечне неисправностей авто не появилось новых штрафов

В МВД раскрыли, поменялась ли ответственность за неисправность автомобилей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Важная задача инспекторов — помочь водителю выявить неисправность и подсказать, как действовать дальше.

Ужесточилась ли ответственность и появились ли новые штрафы за нарушения после внесения изменений в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств»? Об этом рассказал начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в рамках брифинга, прошедшего в пресс-центре МИЦ «Известий».

Он пояснил, что поправки не коснулись административной ответственности. Более того, подчеркнул Черников, она даже не стоит в приоритете. Также изменениями не были предусмотрены новые дополнительные меры ответственности, в том числе штрафы.

Спикер отметил, что перед инспекторами стоит важная задача — это помощь водителям в выявлении неисправностей и предоставление дальнейших рекомендаций по их устранению. Вариантов всегда несколько — решение проблемы на месте, посещение автосервиса или вызов эвакуатора.

«Можно записаться предварительно, получить диагностическую карту и быть уверенным в том, что у транспортное средство исправно», — добавил он.

Для этого функционируют пункты диагностики. Для спонтанного осмотра машины даже не придется долго ждать своей очереди — такие центы сильно не загружены. Черников отметил, что сегодня отсутствуют обязательные требования к техосмотру и диагностики транспорта, однако водители имеют право получить экспертную оценку своего авто.

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