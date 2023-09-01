Мешать обзору не будут: в РФ изменились правила размещения гаджетов на стекле

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Алина Крылова
Алина Крылова 265 0

В России с 1 сентября вступили в силу поправки о гаджетах на лобовом стекле

Мешать обзору не будут: в РФ изменились правила размещения гаджетов на стекле

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Как на поведении водителей на дороге скажутся изменения?

Наличие гаджета на лобовом стекле будет считаться нарушением, если он ограничивает обзор водителю во время вождения. Соответствующие поправки в законодательстве вступили в силу в День знаний. Теперь нарушителей будут штрафовать по всей строгости закона.

Текст изменений подразумевает, что теперь сотрудники ГИБДД имеют полное право останавливать и проверять машины, в которых, по их мнению, регистратор или любой другой гаджет мешает управлять авто. В список ограничений также попала «тонировка» и другие «покрытия, ограничивающие обзорность». Запрещено вешать на лобовое стекло платежные устройства для проезда по платным дорогам и чехлы для мобильных телефонов, даже если смартфон используется в качестве навигатора.

На портале правовой информации подчеркивают, что под запрет не попадают зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружные и нанесенные или встроенные в стекла радиоантенны, нагревательные элементы.

Кроме прочего, изменениям подверглись и пункты, касающиеся состояния машин. Теперь ездить на внесезонной резине, особенно если она изношена, будет не только опасно, но и дорого. Накажут и тех автолюбителей, у кого не работает или повреждена антиблокировочная тормозная система, писал ранее 5-tv.ru.

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