«Один стоит и держит зал»: каким будет памятник Юрию Шатунову

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 25 0

Памятник в честь Юры Шатунова на Троекуровском кладбище будет бронзовым

«Один стоит и держит зал»: каким будет памятник Юрию Шатунову

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Скульптор попыталась передать добрую энергетику покойной звезды.

Бронзовый монумент в память о певце Юрии Шатунове на Троекуровском кладбище откроют 6 сентября. Об этом ТАСС сообщила скульптор Виктория Тищенко.

Дата открытия памятника была выбрана неслучайно. В этот день у артиста состоится 50-летний юбилей.

Шатунов на нем запечатлен с микрофоном в руке, как бы стоящий на сцене перед многотысячным залом. В работе скульптор стремилась передать простоту и добрую энергетику певца.

«Я смотрела его концерт, он стоит с микрофоном, и больше, в принципе, ничего не нужно — ни подтанцовок, ничего. Он один стоит и один „держит“ зал», — делится Тищенко.

Она также призналась, что ей не довелось пообщаться с певцом при жизни, однако она знает его песни. На постаменте есть не только имя артиста и годы его жизни, но и подпись, своего рода автограф звезды.

«Стоит перед зрителями и улыбается. Так я его сразу увидела и предложила именно такой вариант», — подытожила скульптор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Екатеринбурге пройдет концерт памяти Юрия Шатунова.

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