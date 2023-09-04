Дискотека 90-х: в Екатеринбурге пройдет концерт памяти Юрия Шатунова

В центре Екатеринбурга прозвучат песни Юрия Шатунова в честь его юбилея
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Преданные поклонники хотят почтить память музыканта в день его рождения — 6 сентября. В этот день ему могло бы исполниться 50 лет.
В Екатеринбурге проведут вечер памяти Юрия Шатунова, ушедшего из жизни в 2022 году. Как пишет URA.RU, в центре города 6 сентября, в день рождения артиста, ожидается дискотека 90-х для всех поклонников его творчества.
«К нам обратился городской фан-клуб Юрия Шатунова с просьбой провести памятную акцию в честь певца», — рассказали изданию в компании, которая занимается организацией мероприятия.
С помощью медиаэкрана организаторы планируют провести настоящий концерт: все желающие смогут услышать песни любимого исполнителя в центре города и увидеть небольшое шоу.
Мероприятие состоится на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина. Посетителей ждут в 20:30, им рекомендовано прийти в костюмах времен 90-х.
Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.
Тело музыканта, по его же воле, было кремировано — частично прах захоронили на Троекуровском кладбище, частично — в Германии, где он находился с семьей в последние годы жизни.
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