Забыть колониальное прошлое: историк объяснила планы Индии сменить название

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Доктор исторических наук Ванина объяснила планы Индии переименоваться в Бхарат

Забыть колониальное прошлое: историк объяснила планы Индии сменить название

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Правящая партия «Бхаратия джаната парти» последовательно возвращает страну к древнеиндийским, индусским корням.

Название «Индия» ассоциируется с британским колониализмом, и это одна из причин того, что нынешние власти страны решили ее переименовать. Об этом в комментарии RT заявила главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина.

Ранее в мировых СМИ появились сообщения о том, что индийское правительство намерено вернуть государству древнее название Бхарат.

Историк пояснила, что Бхарата — имя легендарного царя, о котором говорится в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». В эпоху раннего Средневековья название Бхарат имели разные части Индии, однако вся страна так не называлась никогда.

По мнению Ваниной, идея переименовать страну — это логическое продолжение политики правящей партии «Бхаратия джаната парти» по возвращению к древнеиндийским, индусским корням.

«Беда в том, что Бхарат Индию называли в очень древние времена, потом появились мусульмане, и Индия вошла в состав мусульманских империй, стало популярно слово „Хиндустан“», — отметила историк.

По мнению Ваниной, возвращение к древнему названию — это попытка забыть тот период истории, когда значительной частью территории Индии правили мусульманские императоры.

«Кроме того, само слово „Индия“ — древнеперсидского и древнегреческого происхождения и ассоциируется с британским колониализмом, поэтому попытка найти что-то идеальное, с исторической точки зрения, и чистое — это часть той политики», — объяснила эксперт.

Ванина напомнила, что в Индии до этого переименовали ряд крупных городов, носивших мусульманские названия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Индии планирует изменить название страны. Соответствующую резолюцию могут внести на внеочередной сессии парламента, стартующей 18 сентября.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
«Не банальность, как у Мадонны»: чем был уникален голос Фредди Меркьюри
17:21
В России создают вакцину против аллергии на собак
17:17
В Москве обсудили проблемы буллинга детей в интернете
17:10
«Хайп — это бизнес»: Светлана Столповских объяснила, как не испачкать репутацию
17:05
Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года
17:03
ВСУ нанесли удар по Донецку натовскими снарядами

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
«Была «женщиной с яйцами»: как изменилась жизнь Ермолаевой после встречи с мужем

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России