Забыть колониальное прошлое: историк объяснила планы Индии сменить название

Правящая партия «Бхаратия джаната парти» последовательно возвращает страну к древнеиндийским, индусским корням.

Название «Индия» ассоциируется с британским колониализмом, и это одна из причин того, что нынешние власти страны решили ее переименовать. Об этом в комментарии RT заявила главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина.

Ранее в мировых СМИ появились сообщения о том, что индийское правительство намерено вернуть государству древнее название Бхарат.

Историк пояснила, что Бхарата — имя легендарного царя, о котором говорится в древнеиндийском эпосе «Махабхарата». В эпоху раннего Средневековья название Бхарат имели разные части Индии, однако вся страна так не называлась никогда.

По мнению Ваниной, идея переименовать страну — это логическое продолжение политики правящей партии «Бхаратия джаната парти» по возвращению к древнеиндийским, индусским корням.

«Беда в том, что Бхарат Индию называли в очень древние времена, потом появились мусульмане, и Индия вошла в состав мусульманских империй, стало популярно слово „Хиндустан“», — отметила историк.

По мнению Ваниной, возвращение к древнему названию — это попытка забыть тот период истории, когда значительной частью территории Индии правили мусульманские императоры.

«Кроме того, само слово „Индия“ — древнеперсидского и древнегреческого происхождения и ассоциируется с британским колониализмом, поэтому попытка найти что-то идеальное, с исторической точки зрения, и чистое — это часть той политики», — объяснила эксперт.

Ванина напомнила, что в Индии до этого переименовали ряд крупных городов, носивших мусульманские названия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Индии планирует изменить название страны. Соответствующую резолюцию могут внести на внеочередной сессии парламента, стартующей 18 сентября.