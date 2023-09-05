«Не украинский народ»: Путин раскрыл истинного противника России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 104 0

Путин: противниками РФ являются нацисты и их последыши

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава государства сделал заявление в рамках заседания Российского организационного комитета «Победа».

Президент РФ Владимир Путин назвал нацистов и их последователей главными врагами России. Он назвал их «нелюдями».

Глава государства сделал важную пометку во избежание недопонимания. По его словам, страна борется не с украинским народом. Россия преследует другие цели.

«Кто является нашим противником — не украинский народ, а эти нелюди (нацисты — Прим. ред.) и их «последыши» ", — прокомментировал он в рамках заседания Российского организационного комитета «Победа».

Путин также обратил внимание на то, что в Европе некоторым отшибло память — они забыли историю, в частности Великой Отечественной войны. По его словам, современное осмысливание тех событий показывает, что фашизм в 1945 году был повержен, однако не был изжит.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин отметил важность предоставления равных прав всем участникам СВО.

 

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