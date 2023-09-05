Путин отметил важность предоставления равных прав всем участникам СВО

И кадровые военные, и добровольцы, и мобилизованные должны быть на равных.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Все без исключения участники спецоперации России на Украине должны быть обеспечены равными правами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего выступления на заседании российского оргкомитета «Победа».
Глава государства обратил внимание на героическую и самоотверженную работу российских военнослужащих на фронте.
«Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам специальной военной операции», — прокомментировал он.
Путин уточнил, что эти гарантии должны касаться как кадровых военных, так и добровольцев, а также мобилизованных россиян.
Минувшим летом Путин во время выступления перед чиновниками на вручении госнаград в Кремле призвал их относиться к членам семей погибших участников СВО, как к своим собственным родственникам.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме назвали фейком «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ.
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