Путин отметил важность предоставления равных прав всем участникам СВО

Все без исключения участники спецоперации России на Украине должны быть обеспечены равными правами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего выступления на заседании российского оргкомитета «Победа».

Глава государства обратил внимание на героическую и самоотверженную работу российских военнослужащих на фронте.

«Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам специальной военной операции», — прокомментировал он.

Путин уточнил, что эти гарантии должны касаться как кадровых военных, так и добровольцев, а также мобилизованных россиян.

Минувшим летом Путин во время выступления перед чиновниками на вручении госнаград в Кремле призвал их относиться к членам семей погибших участников СВО, как к своим собственным родственникам.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме назвали фейком «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ.