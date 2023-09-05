Рейтинг правящей в Германии коалиции во главе с Шольцем катастрофически упал

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Рейтинг популярности СДПГ во главе с Шольцем упал до 16%

Рейтинг правящей в Германии коалиции во главе с Шольцем катастрофически упал

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Компания социал-демократов, «зеленых» и либералов у власти перестала устраивать немецких избирателей.

Рейтинг популярности правящей в Германии коалиции, куда входят социал-демократы во главе с канцлером Олафом Шольцем, «зеленые» и либералы, достиг самого низкого значения со времен федеральных выборов 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Forsa для телеканалов NTV и RTL.

Так, уровень поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достиг 16%. Партия «зеленых» потеряла один пункт, ее поддерживают лишь 13% граждан. Рейтинг Свободной демократической партии (СвДП) составил 7%, что также соответствует результату прошлой недели.

Отмечается, что рейтинг политических партий ФРГ продолжает возглавлять оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 27%. За ними идет партия «Альтернатива для Германии» с 21% респондентов.

В конце августа Олаф Шольц признал, что экономика Германии начала слабеть, и это не устраивает коренных немцев. По прогнозам экспертов, объем производства Германии сократится в 2023 году. Экономическое положение Германии стало ухудшаться после отказа от российского газа. Стране будет сложно выйти из рецессии и трудности уже ощущаются.

В частности, отказ от энергоносителей РФ оказал сильное влияние на химическую промышленность, которая ранее считалась движущей силой немецкой экономики. Сталелитейные и алюминиевые заводы и вовсе переносят за границу из-за растущих расходов на газ. Будущее производство находится под угрозой. Вместе с тем немецкие граждане сталкиваются с постоянным ростом цен на природный газ, что вызывает у них недовольство действиями властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц травмировал лицо при падении на пробежке и появился на публике с «пиратской» повязкой на глазу.

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