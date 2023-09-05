Кадр дня: канцлер Германии Олаф Шольц стал пиратом

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Канцлер Германии Олаф Шольц стал пиратом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Presse- Und Informationsamt Der; 5-tv.ru

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Политик повредил глаз, на правой стороне лица видны следы ссадин.

Кадром дня может смело считаться фотопортрет Олафа Шольца, опубликованный на сайте Бундестага. Канцлер Германии с повязкой впервые показался на публике после травмы, полученной во время пробежки. Политик повредил глаз, на правой стороне лица видны и следы ссадин.

«С нетерпением жду мемов», — написал канцлер.

И пользователи соцсетей с радостью отреагировали на это. Самые популярные и, конечно, самые очевидные — это те, в которых Шольц предстает в образе пирата.

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