Кадр дня: канцлер Германии Олаф Шольц стал пиратом

Политик повредил глаз, на правой стороне лица видны следы ссадин.

Кадром дня может смело считаться фотопортрет Олафа Шольца, опубликованный на сайте Бундестага. Канцлер Германии с повязкой впервые показался на публике после травмы, полученной во время пробежки. Политик повредил глаз, на правой стороне лица видны и следы ссадин.

«С нетерпением жду мемов», — написал канцлер.

И пользователи соцсетей с радостью отреагировали на это. Самые популярные и, конечно, самые очевидные — это те, в которых Шольц предстает в образе пирата.