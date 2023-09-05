Комплексные и эффективные: Эрдоган оценил сочинские переговоры с Путиным

Лидеры двух стран беседовали порядка трех часов. Чего им удалось достичь?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что состоявшиеся вчера, 4 сентября, в Сочи переговоры были продуктивными. По его словам, во всем мире его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным оценили очень высоко.

«Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи», — прокомментировал он событие во время обращения к нации по итогам заседания турецкого правительства.

Главы Турции и России вчера провели очную встречу в Сочи. Она продолжалась на протяжении трех часов. Сначала лидеры беседовали в широком формате, а после — в узком. Путин и Эрдоган обсудили вопросы двустороннего развития отношений, зерновую сделку и ситуацию вокруг Украины.

Анкара предложила выступить посредником в вопросе урегулирования конфликта. Москва, в свою очередь, в очередной раз подтвердила свою готовность к мирному диалогу и добавила, что никогда не отказывалась от посреднических услуг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган рассказал о новом зерновом решении.