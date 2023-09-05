Комплексные и эффективные: Эрдоган оценил сочинские переговоры с Путиным

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 19 0

Эрдоган назвал переговоры с Путиным комплексными и эффективными

Комплексные и эффективные: Эрдоган оценил сочинские переговоры с Путиным

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Читайте нас в: Дзен Новости

Лидеры двух стран беседовали порядка трех часов. Чего им удалось достичь?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что состоявшиеся вчера, 4 сентября, в Сочи переговоры были продуктивными. По его словам, во всем мире его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным оценили очень высоко.

«Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи», — прокомментировал он событие во время обращения к нации по итогам заседания турецкого правительства.

Главы Турции и России вчера провели очную встречу в Сочи. Она продолжалась на протяжении трех часов. Сначала лидеры беседовали в широком формате, а после — в узком. Путин и Эрдоган обсудили вопросы двустороннего развития отношений, зерновую сделку и ситуацию вокруг Украины.

Анкара предложила выступить посредником в вопросе урегулирования конфликта. Москва, в свою очередь, в очередной раз подтвердила свою готовность к мирному диалогу и добавила, что никогда не отказывалась от посреднических услуг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган рассказал о новом зерновом решении.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Спортивный гимнаст и Олимпийский чемпион Азарян ушел из жизни на 95-м году
20:16
Комплексные и эффективные: Эрдоган оценил сочинские переговоры с Путиным
20:10
Беда в семье: жена Джо Байдена заразилась коронавирусом
19:57
«Ситуация ухудшается»: на Украине заговорили о мятеже против Зеленского
19:45
Лучшие инструктора: как бойцов армии России готовят к отправке в зону СВО
19:33
Пять комнат на 200 «квадратах»: что есть в квартире Басты за миллион долларов

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
«Хайп — это бизнес»: Светлана Столповских объяснила, как не испачкать репутацию
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России