«Переработанное в муку»: Эрдоган рассказал о новом зерновом решении

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

Эрдоган заявил о договоренности поставлять зерно РФ в бедные страны в виде муки

«Переработанное в муку»: Эрдоган рассказал о новом зерновом решении

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Читайте нас в: Дзен Новости

В рамках российско-турецкий переговоров удалось достичь некоторых договоренностей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил, что ему удалось достичь договоренностей о поставках российского зерна в виде муки в бедные страны. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Эрдоган раскрыл, что в рамках переговорного процесса он Путиным обсудил инициативу обеспечения нуждающихся государств продовольствием, в частности зерном. Стороны достигли соглашения о совместной работе.

«Договорились, что мы сможем отправлять переработанное в муку российское зерно в бедные страны», — прокомментировал Эрдоган.

Российско-турецкие переговоры длились три часа. Полтора часа они велись в широком формате, и еще столько же — в узком. Лидеры поднимали тему зерновой сделки. Москва выразила свою открытость к диалогу по этому вопросу.

Президент РФ обратил внимание на то, что российская сторона во время действия соглашения честно обеспечивала безопасность зернового коридора, пока другая сторона использовала его для реализации террористических атак по объектам гражданской инфраструктуры в России.

РФ приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке, но только после выполнения Западом условий Москвы.

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
Символ перерождения или просто картинка: что означает новое тату Бритни Спирс
18:26
«Переработанное в муку»: Эрдоган рассказал о новом зерновом решении
18:22
«Зависит не от Киева»: Шойгу высказался про смену министра обороны Украины
18:17
Год до выборов: почему американцы считают Байдена непригодным для президентства
18:01
Минобороны России: беспилотник ВСУ перехвачен над территорией Брянской области
18:00
Остается навсегда: найден способ узнать о сексуальном насилии в детстве

Сейчас читают

Ярмольник назвал лучшего актера, воплотившего образ еврея
Переполох в Одессе: чем Россия может ответить на морские дроны ВСУ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России