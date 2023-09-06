Economist: СБУ в 2015 году создала управление для убийств неугодных лиц

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Отдел имеет отношение к преступлению против первого главы ДНР Александра Захарченко.

Economist: СБУ в 2015 году создала управление для убийств неугодных лиц

Фото: Zuma / ТАСС

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Спецподразделение по устранению неугодных киевскому режиму людей с 2015 года работает в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил экс-глава службы Валентин Наливайченко журналу The Economist.

Возглавлявший СБУ с 2006 по 2010 год и в 2014–2015 годах Наливайченко рассказал, что неугодных режиму людей заключали в тюрьмы, пока в 2015 году застенки не оказались переполнены. После этого украинское руководство решило устранять так называемых предателей.

Занимается этим, по словам Наливайченко, пятое управление СБУ. В статье отмечается, что отдел имеет отношение к убийствам первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, командиров батальонов «Спарта» и «Сомали» Арсена Павлова и Михаила Толстых.

Аналогичные задачи выполняют и силы специальных операций (ССО) украинской армии. Они связаны с убийством главы российской администрации Великого Бурлука Харьковской области Евгения Юнакова 11 июля 2022 года. В статье говорится, что наиболее спорные операции утверждает глава государства.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров показал тюрьму-«библиотеку» в аэропорту Мариуполя, где заключенных сторонников ДНР и ополченцев в 2014–2015 годах держали в холодильных камерах и пытали.

Как сообщал 5-tv.ru, в Запорожской области выявили агентурную сеть СБУ, планировавшую теракты.

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