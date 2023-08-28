В Запорожской области выявили агентурную сеть СБУ, планировавшую теракты

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 47 0

Украинские разрабатывали стратегия убийства ни в чем не повинных людей.

В Запорожской области выявили агентурную сеть СБУ, планировавшую теракты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

ФСБ России выявила агентурную сеть СБУ, целью которой было совершение террористических актов на территории Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По официальным данным, были задержаны несколько местных жителей, все они выполняли разные роли и поддерживали связь с одним и тем же куратором из СБУ. В планах у украинских спецслужб было устроить сразу несколько терактов в местах плотного скопления людей. Как считают правоохранители, активность СБУ может быть связана с тем, что в Запорожской области готовятся к выборам в законодательное собрание.

При этом собеседник издания отмечает, что предпринимали киевские власти, чтобы заставить людей сотрудничать. Так задержанные признались, что украинские спецслужбы шантажировали и угрожали им. А, как только получали согласие, давали задания исполнителям, например, проследить за российской военной техникой, выяснить адреса и другие личные данные руководителей региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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