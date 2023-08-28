В Запорожской области выявили агентурную сеть СБУ, планировавшую теракты

ФСБ России выявила агентурную сеть СБУ, целью которой было совершение террористических актов на территории Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По официальным данным, были задержаны несколько местных жителей, все они выполняли разные роли и поддерживали связь с одним и тем же куратором из СБУ. В планах у украинских спецслужб было устроить сразу несколько терактов в местах плотного скопления людей. Как считают правоохранители, активность СБУ может быть связана с тем, что в Запорожской области готовятся к выборам в законодательное собрание.

При этом собеседник издания отмечает, что предпринимали киевские власти, чтобы заставить людей сотрудничать. Так задержанные признались, что украинские спецслужбы шантажировали и угрожали им. А, как только получали согласие, давали задания исполнителям, например, проследить за российской военной техникой, выяснить адреса и другие личные данные руководителей региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации.