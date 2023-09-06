Трогательный сюрприз: как дочь Пересильд поздравила маму с днем рождения

В следующем году у знаменитой актрисы будет юбилей.

5 сентября звезда отечественного фильма «Вызов» Юлия Пересильд празднует свой 39-й день рождения. С этим событием заслуженную артистку Российской Федерации в личном блоге поздравила ее старшая дочь Анна.

Девочка опубликовала черно-белую фотографию Пересильд с трогательной фразой. Анна написала, что очень любит маму и гордится ее достижениями.

Фото: Instagram* / anka.peresild_

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник рассказали о своем романе. Чувства между ними вспыхнули на съемочной площадке «Вызова». По словам актрисы, она очень счастлива в новых отношениях. Ее молодой избранник смотрит на нее горящими глазами и постоянно делает комплименты. Влюбленные часто появляются вместе на различных мероприятиях и регулярно выкладывают совместные снимки. Впрочем, с отцом своих дочерей, Алексеем Учителем, Пересильд сохраняет дружеские отношения.

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