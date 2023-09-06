Новые победы: ЦБ сообщает о росте российской экономики

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

В Центробанке сообщили, что экономика РФ превысила свой потенциальный уровень

Новые победы: ЦБ сообщает о росте российской экономики

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev

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Больше остальных его показали отрасли, поддерживаемые государственным спросом.

И даже в условиях увеличения числа ограничений со стороны факторов производства, рост российской экономики продолжается. Этой информацией поделился департамент исследований и прогнозирования Центробанка (ЦБ) России.

«Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым этапом подъема в августе», — указано в бюллетене.

Одним из мощных факторов давления от инфляционных процессов считается высокий кредитный импульс, он способствует росту ВВП над его потенциальным уровнем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как нефть из России захлестнула мировые рынки.

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