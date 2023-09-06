Bloomberg: свыше трех миллионов украинцев могут никогда не вернуться домой из-за границы

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 46 0

Если Киев не пойдет на переговоры, эта цифра только вырастет.

Bloomberg: свыше трех миллионов украинцев могут никогда не вернуться домой из-за границы

Фото: www.globallookpress.com / Nikita Tsitsagi

Читайте нас в: Дзен Новости

Больше трех миллионов украинцев могут никогда не вернуться домой из-за границы. Этими данными поделилось издание Bloomberg со ссылкой на Центр экономической стратегии Украины.

«Исследование показало, что около 3,3 миллиона украинцев, или почти 8,8 процента населения до начала конфликта, могут не вернуться на родину», — сказано в публикации.

Если Киев не пойдет на переговоры, эта цифра только вырастет. Чем дольше режим Зеленского не будет принимать волевое решение об уступках, тем больше украинцев найдут себе новый дом в другой стране. И для восстановления Украины — это огромная демографическая катастрофа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киев заявил о начале третьей мировой войны.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:45
Водочкой обеззаразим: что будет, если смешать жареные грибы и алкоголь
5:42
Ушла из жизни знаменитая испанская актриса и телеведущая Мария Тереса Кампос
5:28
Не губите детей: как оценить готовность ребенка к школе
5:14
Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных
5:00
Трогательный сюрприз: как дочь Пересильд поздравила маму с днем рождения
4:46
Защитить память: главное на заседании оргкомитета «Победа»

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России