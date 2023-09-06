Киев заявил о начале третьей мировой войны

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что третья мировая война уже началась

Киев заявил о начале третьей мировой войны

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO / M. Gann via www.imago-im

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Секретарь СНБО Украины в очередной раз попросился в НАТО.

Украина сейчас ведет третью мировую войну. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Он в очередной раз отметил, что Украина заслужила членство в НАТО, так как ее граждане демонстрируют настойчивость в своих убеждениях. По словам Данилова, в случае вступления страна лишь усилит блок.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что конфликт на территории страны не прекратится, а перерастет в глобальное противостояние. Он добавил, что после окончания боевых действий в стране роль многих мировых институций, вроде ООН, изменится.

«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее», — заявил Данилов.

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