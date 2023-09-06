Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных

В Ростовской области УФСБ России задержала 23-летнего россиянина, который подозревается в том, что незаконно передавал информацию о военных объектах на территории нашей страны, преимущественно в Краснодарском крае. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Оперативникам удалось выяснить, что молодой человек поддерживал общение путем электронной переписки с мужчиной, который представлял себя как сотрудник военных формирований украинских боевиков. Судя по сообщениям, которые появились в распоряжении ФСБ, оба предполагаемых преступника общались в антироссийском ключе.

«Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан, в данный момент уже возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного Кодекса России (государственная измена — Прим. ред.), мужчине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ задержала жителя Краснодарского края за попытку вступить в ряды ВСУ.