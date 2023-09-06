Что нужно знать об осеннем призыве в 2023 году

Повестки начнут рассылать уже 1 октября.

С 1 октября по 31 декабря в России пройдет осенний призыв. В новом материале «Известия» рассказали, как он будет проходить.

Срок службы составляет 12 месяцев. Отмечается, что срочников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Для жителей сельской местности, которые участвуют в полевых работах, призыв начнется несколько позже, с 15 октября. А в отдельных регионах крайнего севера — с 1 ноября. Однако иногда повестка может прийти раньше. Но в этом случае речь идет о предварительной постановке на воинский учет.

Под призыв попадают граждане РФ мужского пола 2005–1996 годов рождения, которые не имеют законных причин для отсрочки. Также 2023 год станет последним, когда на службу будут призывать людей до 27 лет. Недавний законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет не коснется новобранцев этого года.

На отсрочку от службы могут претендовать:

Студенты, обучающиеся в ВУЗах на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры;

Единственные кормильцы в семье;

Инвалиды;

Работники IT-компаний из государственного перечня и ряд других категорий граждан.

Если мужчина не прибудет в военкомат по повестке без уважительной причины, то он будет обязан выплатить штраф, максимальный размер которого составляет 30 тысяч рублей. Также полагается штраф в размере 15 тысяч в случае неуведомления военкомата о выезде из России дольше чем на полгода, а также о возвращении в страну.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ о повышении возраста отсрочки от армии для IT-специалистов. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.