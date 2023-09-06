Сотрудники ФСБ изъяли у подпольных оружейников более 750 стволов
Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в ЛНР, ДНР и Крыму.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейников в 56 субъектах страны. Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержаны 217 граждан, причастных к восстановлению в подпольных мастерских гражданского оружия и их сбыту.
Обыски проходили летом в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, а также в ЛНР, ДНР, Северной Осетии и других субъектах, от Забайкалья до Омской области. Всего изъято 757 единиц огнестрельного оружия
Среди найденного — 22 пулемета, 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовка, карабин и ружье, 326 пистолетов и револьвером, семь гранатометов, а также 704 снаряда и мины и 210 гранат.
Помимо этого, у оружейников найдено почти 90 килограммов взрывчатых веществ и около 70 тысяч патронов различного калибра.
«Прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — подчеркнули в ФСБ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных.
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