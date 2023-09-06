Сотрудники ФСБ изъяли у подпольных оружейников более 750 стволов

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 12 0

Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в ЛНР, ДНР и Крыму.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией пресекли деятельность подпольных оружейников в 56 субъектах страны. Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержаны 217 граждан, причастных к восстановлению в подпольных мастерских гражданского оружия и их сбыту.

Обыски проходили летом в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, а также в ЛНР, ДНР, Северной Осетии и других субъектах, от Забайкалья до Омской области. Всего изъято 757 единиц огнестрельного оружия

Среди найденного — 22 пулемета, 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовка, карабин и ружье, 326 пистолетов и револьвером, семь гранатометов, а также 704 снаряда и мины и 210 гранат.

Помимо этого, у оружейников найдено почти 90 килограммов взрывчатых веществ и около 70 тысяч патронов различного калибра.

«Прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — подчеркнули в ФСБ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину военных данных.

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