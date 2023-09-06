Рустем Умеров назначен новым министром обороны Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 23 0

Верховная рада поддержала его кандидатуру.

Рустем Умеров назначен новым министром обороны Украины

Фото: EPA / ТАСС

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Главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова назначили на должность главы Минобороны Украины. Сообщается, что в Верховной раде практически единогласно поддержали его назначение на должность.

По результатам голосования, 338 депутатов высказались «за» кандидатуру Умерова. Лишь один парламентарий воздержался от ответа. «Против» не выступил никто.

Ранее пост занимал Алексей Резников. Он был назначен в ноябре 2021 года. Депутат Рады Ярослав Железняк рассказывал, что он будет отстранен от должности и отправится на новое рабочее место в Великобританию в качестве посла.

Сам Резников рассказывал, что готов освободить кресло в оборонном ведомстве. Украинские СМИ писали, что президент страны Владимир Зеленский еще в начале лета начал искать ему замену. О кандидатуре Умерова стало известно заранее.

Известно, что Умеров принимал участие в российско-украинских переговорах по урегулированию конфликта в 2022 году.

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