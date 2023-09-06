США провели испытание баллистической ракеты Minuteman III

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Командование глобальных ударов ВВС США назвало одной из целей пуска проверку безопасности.

США провели испытание баллистической ракеты Minuteman III

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

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США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в рамках испытаний. Об этом сообщила военно-воздушная база страны «Ванденберг» на своем официальном сайте.

Уточняется, что пуск был выполнен с космодрома «Ванденберг» в 1:26 по местному времени (11:26 по московскому — Прим. ред.). Его провело командование глобальных ударов американских ВВС. Ракета были испытала без боевой части, отмечается в заявлении.

Командование пояснило, что у испытания было несколько целей — ракета Minuteman III нуждалась в проверке безопасности, эффективности, а также готовности всех систем.

В Пентагоне ранее заявили о подготовке испытаний. Официальный представитель главной штаб-квартиры Минобороны США Патрик Райдер тогда подчеркнул, что целью пуска будет демонстрация ядерных мощностей Вашингтона. По его словам, испытание было запланировано еще несколько лет назад и носит штатный характер. Российская сторона, добавил он была уведомлена о планах США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армения и США объявили о совместных учениях.

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