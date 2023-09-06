США провели испытание баллистической ракеты Minuteman III

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в рамках испытаний. Об этом сообщила военно-воздушная база страны «Ванденберг» на своем официальном сайте.

Уточняется, что пуск был выполнен с космодрома «Ванденберг» в 1:26 по местному времени (11:26 по московскому — Прим. ред.). Его провело командование глобальных ударов американских ВВС. Ракета были испытала без боевой части, отмечается в заявлении.

Командование пояснило, что у испытания было несколько целей — ракета Minuteman III нуждалась в проверке безопасности, эффективности, а также готовности всех систем.

В Пентагоне ранее заявили о подготовке испытаний. Официальный представитель главной штаб-квартиры Минобороны США Патрик Райдер тогда подчеркнул, что целью пуска будет демонстрация ядерных мощностей Вашингтона. По его словам, испытание было запланировано еще несколько лет назад и носит штатный характер. Российская сторона, добавил он была уведомлена о планах США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армения и США объявили о совместных учениях.