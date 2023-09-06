Чтобы как у НАТО: Армения и США объявили о совместных учениях

Целью анонсированной подготовки объявлено возможное участие в миротворческих миссиях.

Армения и США проведут совместные военные учения с 11 по 20 сентября 2023 года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства обороны Армении.

Как следует из сообщения ведомства, целью анонсированных учений станет повышение уровня оперативной совместимости армянских и американских произведений, которые в будущем могут встретиться на той или иной «международной миротворческой операции», а также обменяться опытом в управлении и тактической связи.

Кроме того, в минобороны отметили, что учения призваны повысить готовность армянских военных к оценке их способностей в рамках потенциала НАТО.

Учения пройдут на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады и учебного центра Минобороны Армении.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО предложили Армении присоединиться к альянсу. Правда, пока только в соцсетях.