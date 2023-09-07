У семи нянек дитя без глаза: чем опасны приложения для слежки за детьми

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Психолог Юрьева: приложения для слежки за детьми могут подорвать доверие в семье

У семи нянек дитя без глаза: чем опасны приложения для слежки за детьми

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Ребенок, за которым «подсматривают» родители, может потерять уверенность в себе, но это не единственная проблема.

Существуют специальные приложения для телефона, которые помогают отследить, где находится ребенок. Но издание URA.RU пишет, что ученые выяснили: такие действия со стороны родителей могут подорвать доверие ребенка. Подробнее об исследовании рассказала кандидат психологических наук Ольга Юрьева.

«Психологические исследования показывают, что школьники (особенно подростки) по-разному реагируют на применение технологий „отслеживания“ их передвижений или общения в сети. Один ребенок может согласиться, а другой воспротивиться вмешательству родителей в его личное пространство», — рассказала специалист.

Исследователи отметили, что во втором случае ситуация может привести к подрыву доверия в семье. При таком отношении дети не смогут обучиться самостоятельности, потеряют свою независимость и будут не уверены в себе.

И с возрастом такой родительский контроль будет сказываться на ребенке все сильнее. Психолог отметила, что контролировать детей нужно, но надо не переступать через личные границы — вместо слежки лучше просто поговорить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве обсудили проблемы буллинга детей в интернете.

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