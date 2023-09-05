В Москве обсудили проблемы буллинга детей в интернете

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Такие случаи зачастую носят глобальный характер, но не поддаются правовой оценке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

В России на сегодняшний день порядка 50% детей подвергаются буллингу и около 30% детей подвергались травле два или более раз. Об этом заявила генеральный директор АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко на пресс-конференции по теме «Защита граждан от негативного влияния в глобальной Сети как приоритетная задача государства и общества».

Как отметила Сидоренко, такие случаи зачастую носят глобальный характер, но не поддаются правовой оценке. К примерам детского буллинга руководитель отнесла вопросы преследования ребенка в интернете, цифровом игнорировании (удалении его из некоторых информационных сообществ), обнародование в соцсетях личной информации ребенка. Кроме того, учащаются случаи буллинга детей с записью на видео и последующая публикация таких кадров в Сети.

«Здесь есть и вопросы постоянных оскорблений, вопросы ненадлежащих комментариев и так далее», — пояснила она.

Большинство подобных деяний нельзя квалифицировать как попадающие под нарушения закона, добавила Сидоренко. Кроме того, об оскорблениях, за которые не предусмотрена административная ответственность, многие дети предпочитают не сообщать своим родителям, таким образом «факты таких преступных деяний остаются безнаказанными». А родители не всегда осведомлены об интернет-активности своего ребенка.

По ее словам, организация «Белый интернет» была создан именно как структура, которая в основу своей главной цели ставит защиту детей. Это площадка для диалога государственных органов и общественных организаций, которые бы могли навести порядок в интернете, указала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что учителей научат борьбе с буллингом в российских школах.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
«Не банальность, как у Мадонны»: чем был уникален голос Фредди Меркьюри
17:21
В России создают вакцину против аллергии на собак
17:17
В Москве обсудили проблемы буллинга детей в интернете
17:10
«Хайп — это бизнес»: Светлана Столповских объяснила, как не испачкать репутацию
17:05
Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года
17:03
ВСУ нанесли удар по Донецку натовскими снарядами

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
«Была «женщиной с яйцами»: как изменилась жизнь Ермолаевой после встречи с мужем

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России