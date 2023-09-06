Работа кипит: что известно об азиатском турне Лаврова

Министр уже успел провести несколько переговоров.

Один из крупнейших форумов — Восточноазиатский саммит — пройдет в эти дни в Индонезии. И, хотя официально он стартует только завтра, работа уже кипит.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров успел провести несколько переговоров. На повестке — региональная безопасность, расчеты в национальных валютах.

Тон общения дружеский. О региональном саммите, который сейчас имеет глобальное значение, расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров прибыл в столицу Индонезии — Джакарту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала прием высокопоставленного гостя из Москвы как «душевный».