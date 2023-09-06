Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Индонезию

Российского министра в Джакарте встретили с почестями.
Фото, видео: © РИА Новости / Асатур Есаянц; Telegram / Мария Захарова / MariaVladimirovnaZakharova; 5-tv.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Индонезии — Джакарту. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат охарактеризовала прием высокопоставленного гостя из России как «душевный». На опубликованном видео можно увидеть почетный караул и красную дорожку.
Также министру продемонстрировали традиционный балийский танец под названием Легонг.
В Индонезии Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС). Также ожидается, что российский министр проведет серию встреч с региональными партнерами и представителями многосторонних объединений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров рассказал на выступлении перед студентами МГИМО.
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