Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Индонезию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Индонезии — Джакарту. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат охарактеризовала прием высокопоставленного гостя из России как «душевный». На опубликованном видео можно увидеть почетный караул и красную дорожку.

Также министру продемонстрировали традиционный балийский танец под названием Легонг.

В Индонезии Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС). Также ожидается, что российский министр проведет серию встреч с региональными партнерами и представителями многосторонних объединений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров рассказал на выступлении перед студентами МГИМО.