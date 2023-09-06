Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Индонезию

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Российского министра в Джакарте встретили с почестями.

Фото, видео: © РИА Новости / Асатур Есаянц; Telegram / Мария Захарова / MariaVladimirovnaZakharova; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Индонезии — Джакарту. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат охарактеризовала прием высокопоставленного гостя из России как «душевный». На опубликованном видео можно увидеть почетный караул и красную дорожку.

Также министру продемонстрировали традиционный балийский танец под названием Легонг.

В Индонезии Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС). Также ожидается, что российский министр проведет серию встреч с региональными партнерами и представителями многосторонних объединений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров рассказал на выступлении перед студентами МГИМО.

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