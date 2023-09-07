Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко. Его слова цитирует информационное агентство РИА Новости.

«Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», — заявил дипломат.

Политик отметил, что Турция и Россия рассмотрят логистические и финансовые вопросы. Странам предстоит обсудить маршруты, страны, назначения и количество грузов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Россия не вернется в зерновую сделку, из которой вышла в июле этого года. Вместо возвращения в договор, в ходе которого не соблюдались требования РФ, наше государство намерено напрямую выстроить отношения с непосредственными покупателями зерна, например, с Турцией.