Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Страны заключили сделку. Какие вопросы остались нерешенными?

Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко. Его слова цитирует информационное агентство РИА Новости.

«Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», — заявил дипломат.

Политик отметил, что Турция и Россия рассмотрят логистические и финансовые вопросы. Странам предстоит обсудить маршруты, страны, назначения и количество грузов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Россия не вернется в зерновую сделку, из которой вышла в июле этого года. Вместо возвращения в договор, в ходе которого не соблюдались требования РФ, наше государство намерено напрямую выстроить отношения с непосредственными покупателями зерна, например, с Турцией.

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
97.84
0.30 105.08
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:47
Минобороны РФ намерено ввести воинский учет в колониях
1:31
Румыния сообщила НАТО о падении беспилотника на ее территории
1:15
Врач-убийца: что известно о подозреваемом онкологе в торговле лекарствами
0:59
Окружена, но не сломлена: как близкие люди обманывали Анастасию Волочкову
0:43
У семи нянек дитя без глаза: чем опасны приложения для слежки за детьми
0:27
Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
«Без пяти минут взрослая девушка»: чем грозит Борисовой расставании с дочерью на месяц
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России