Ненужные посредники: почему Россия не вернется в зерновую сделку

РФ намерена наладить двусторонние соглашения по прямым поставкам злаковых.

Россия больше не вернется в зерновую сделку, из которой вышла в июле этого года. Об этом в беседе с изданием URA.RU рассказала политолог, эксперт российского Совета по международным делам Елена Супонина.

По мнению эксперта, вместо возвращения в сделку, в ходе которой не соблюдались требования РФ, наше государство намерено напрямую выстроить отношения с непосредственными покупателями зерна, например, с Турцией. И Украина в данном случае остается в стороне, так как ее участие попросту не требуется.

Но есть нюанс: действия той же Турции, на которую давят западные страны, в частности, США.

«На Анкару оказывают давление американцы. Они хотят, чтобы интересы Украины были соблюдены. Чтобы экспорт зерна был обеспечен в плане безопасности. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган и пытался договориться в Сочи с главой РФ Владимиром Путиным. Идея — не подключать Украину напрямую к этому многостороннему сотрудничеству, как раньше, а заручиться ее обязательствами по гарантиям безопасности российского экспорта», — объясняет эксперт.

При этом, как отмечает политолог, в ответ на гарантии безопасности, полученные от Украины, Киев может получить очередные дотации со стороны других посредников, участвующих в сделке. В качестве примера Супонина приводит Катар, который уже готов влить свои финансы. Однако, по мнению специалиста, Россия от подобного рода предложений откажется.

При этом переговоры по сделке, как считает политолог, все еще не закончены. И Эрдоган, посетивший Россию ради встречи с Путиным в начале недели, будет продолжать продвигать свои идеи.

Стоит отметить, что Россия может пользоваться другими путями доставки зерна, но так или иначе, часть их пролегает через Черное море, которое периодически атакуется украинскими беспилотниками. И говорить о том, чем закончиться история с поставками зерна в целом, еще рано, подчеркивает Супонина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Киев отказался идти на уступки по зерновой сделке.