Бывают и полезные: британские ученые развеяли главные мифы о микробах

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Nature: микробы не всегда представляют угрозу для организма

Бывают и полезные: британские ученые развеяли главные мифы о микробах

Фото: www.globallookpress.com / Uli Deck

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Оказывается, многие представления людей о них являются ошибочными.

Внутри человеческого тела обитает множество микроорганизмов. Часть их них участвует в метаболических и иммунных процессах, но о роли других известно немногое.

Ученые трудятся изо дня в день, чтобы узнать больше интересного про наш организм. Так, британские исследователи развеяли главные мифы о микроорганизмах, пишет издание Nature Microbiology.

Миф об опасности

Многим с детства внушают, что все микробы представляют угрозу для организма. Но на самом деле это не так.

Кишечная палочка, например, постоянно находится в теле человека, пугая многих. Но на самом деле бактерия необходима для поддержания здорового пищеварения.

Миф о дисбактериозе

Известно, что при множестве болезней меняется состав микробиоты. И этот процесс зачастую протекает с неприятными симптомами: часто это состояние называют дисбактериозом, но это некорректно.

«Такие изменения редко бывают постоянными. Микробиота сильно различается как в здоровом состоянии, так и при заболевании. Это чрезвычайно затрудняет определение профиля нормальной кишечной микробиоты для клинической практики», — объяснили ученые.

Исследователи отметили, что анализы на кишечные биомаркеры они считают малоинформативными.

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