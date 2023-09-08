Бывают и полезные: британские ученые развеяли главные мифы о микробах

Nature: микробы не всегда представляют угрозу для организма
Фото: www.globallookpress.com / Uli Deck
Оказывается, многие представления людей о них являются ошибочными.
Внутри человеческого тела обитает множество микроорганизмов. Часть их них участвует в метаболических и иммунных процессах, но о роли других известно немногое.
Ученые трудятся изо дня в день, чтобы узнать больше интересного про наш организм. Так, британские исследователи развеяли главные мифы о микроорганизмах, пишет издание Nature Microbiology.
Миф об опасности
Многим с детства внушают, что все микробы представляют угрозу для организма. Но на самом деле это не так.
Кишечная палочка, например, постоянно находится в теле человека, пугая многих. Но на самом деле бактерия необходима для поддержания здорового пищеварения.
Миф о дисбактериозе
Известно, что при множестве болезней меняется состав микробиоты. И этот процесс зачастую протекает с неприятными симптомами: часто это состояние называют дисбактериозом, но это некорректно.
«Такие изменения редко бывают постоянными. Микробиота сильно различается как в здоровом состоянии, так и при заболевании. Это чрезвычайно затрудняет определение профиля нормальной кишечной микробиоты для клинической практики», — объяснили ученые.
Исследователи отметили, что анализы на кишечные биомаркеры они считают малоинформативными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему возникают вспышки сибирской язвы.
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