«Живет в почве столетиями»: почему возникают вспышки сибирской язвы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Вирусолог Чепурнов: сибирская язва живет веками в почве и пыли

«Живет в почве столетиями»: почему возникают вспышки сибирской язвы

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Вирусолог рассказал, как бактерия попадает в организм человека.

Сибирскую язву, очаги которой зафиксировали в Воронежской области, невозможно победить с помощью дезинфекции. Об этом изданию URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Так, опасная бактерия может жить в почве на протяжении нескольких веков, пока не попадет в организм травоядного животного, а потом из мяса — к человеку. Например, корова поела траву, подцепив спору, и хозяин, видя, что та начинает плохо выглядеть и чувствует себя неважно, пускает скотину на убой.

«У сибирской язвы капсула у споры настолько крепкая, что обладает способностью выживать столетиями в обычных условиях, находясь в пыли, почве», — объясняет вирусолог.

При этом Чепурнов подчеркивает, что бактерию крайне сложно извести. И обычные дезинфицирующие средства здесь не помогут.

Он вспомнил случаи, когда при исследованиях один из лаборантов разбивал емкость с ней. Даже после профессиональной очистки помещения случались прецеденты заражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронежской области введен карантин из-за сибирской язвы.

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