Серьезная экономия: как получить налоговый вычет за лечение зубов

Россияне могут вернуть 15,6 тысячи рублей как вычет за лечение зубов
Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya
Сделать это можно и за своих ближайших родственников.
Издание URA.RU объяснило, как вернуть деньги за лечение зубов и от чего зависит размер выручаемой суммы.
Размер вычета за лечение напрямую зависит от стоимости услуг специалиста. Но в целом у россиян есть возможность вернуть не более 15 600 рублей — то есть 13% от общего лимита всех социальных вычетов в 120 тысяч рублей.
Получить назад денежные средства в данном размере могут не только россияне, но и иностранные граждане, являющиеся налоговыми резидентами. Обязательным условием в этом случае является выплата НДФЛ по ставке в 13%.
Также вычет можно получить за ближайших родственников: родителей, супруга и детей до 18 или 24 лет при условии, что они учатся на очном отделении. Документы по этой процедуре можно подать через работодателя, потребуются:
- заявление работодателю;
- заявление на получение вычета (его нужно подать в течение трех лет с момента оплаты лечения);
- договор с клиникой и копия ее лицензии;
- справка об оплате медицинской услуги с кодом 1 (когда лечение не является дорогостоящим);
- декларация 3-НДФЛ;
- справка о доходах 2-НДФЛ.
Если нужно получить вычет одной суммой, в качестве альтернативного варианта можно обратиться напрямую в ФНС или осуществить процедуру через портал «Госуслуги». Чтобы вернуть средства на ближайшего родственника, важно учесть, что договор на лечение должен быть оформлен непосредственно на получателя и на того, кто пользовался услугами стоматолога.
Платежный документ оформляется исключительно на заявителя налогового возврата. Однако россиянин, пользовавшийся медицинской помощью, может предоставить доверенность на оплату услуг от заявителя.
В таком случае все документы оформляются на пациента. Бумаги могут быть оформлены на любого из супругов, так как их доходы считаются общими — поэтому к декларации нужно прикрепить и копию свидетельства о браке.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как вернуть деньги за покупку жилья.
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