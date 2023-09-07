«Не отбились в Одессе»: Зеленский утратил способность защищать Украину

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Рита Миронова
Рита Миронова 34 0

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы

«Не отбились в Одессе»: Зеленский утратил способность защищать Украину

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

В городе уже пострадала портовая инфраструктура, элеваторы и склады в результате ударов армии России после теракта на Крымском мосту.

Президент Украины Владимир Зеленский не в силах защитить Одессу. Об этом в блоге на YouTube заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его мнению, украинский лидер не может называться президентом, если он не способен защитить важнейшую инфраструктуру своей страны. А в Одессе она значительно пострадала после ударов российских войск, отмечает эксперт.

«Не отбились в Одессе. Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады», — рассказал Соскин.

Он также осудил решение Зеленского по кадровым перестановкам. Алексей Резников, по его мнению, гораздо лучше подходил на должность главы Минобороны, но президент «всегда заменяет людей некомпетентными кадрами».

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава СБУ рассказал о подготовке теракта на Крымском мосту.

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