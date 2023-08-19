Глава СБУ рассказал о подготовке теракта на Крымском мосту: все началось в октябре 2022-го

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 39 0

Глава СБУ Малюк рассказал о подготовке теракта на Крымском мосту

Глава СБУ рассказал о подготовке теракта на Крымском мосту: все началось в октябре 2022-го

Фото: www.globallookpress.com / vk.com/crimeabadnews

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

Как перевозили взрывчатку и кто является главным зачинщиком?

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк рассказал о подготовке теракта на Крымском мосту. Трагедия произошла в октябре 2022 года. В результате взрыва погибли пять ни в чем не повинных людей. В Москве подчеркивали, что не оставят ситуацию без ответной реакции — и она будет крайне жесткой.

В интервью украинскому журналу NV Малюк признался, что лично занимался подготовкой теракта. Он утверждал, в частности, что его спецслужба спрятала гексоген в рулонах с целлофановой пленкой.

«Рулонами забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне», — пояснил глава СБУ в беседе с журналистами.

А в заключение добавил, что людей, причастных к теракту, использовали втемную.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым.

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